Больше 1000 детей за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области

Еще 5 тысяч человек заболели коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 001 человека, в том числе 1020 детей.

— Общее число заболевших составило 186 808 человек, из них — 25 882 ребенка. Выздоровели за сутки 415 пациентов, общее число выздоровевших — 85 081, — сообщает оперштаб.

Умерли еще 10 человек: шесть мужчин от 44 до 90 лет и восемь женщин от 61 до 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 885 человек.

В отделениях реанимации лежат 307 человек, среди них 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 879 человек, в том числе 123 ребенка.

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