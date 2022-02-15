Последние новости Новосибирска на 15 февраля 2022 года: когда закончится дистант для школьников, сибирячка нашла мужа, продавая орешки

Сообщаем главные новости на 15 февраля. Фото: личный архив / Валерий ЗВОНАРЕВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях региона — читайте в нашей подборке.
СИБИРЯЧКА НАШЛА ЛЮБОВЬ, ПРОДАВАЯ ОРЕШКИ
Сибирячка Сыдыгма нашла своего мужа Андрея, разместив объявление о продаже кедровых орешков в соцсетях. Молодой человек связался с девушкой, чтобы приобрести лакомство, и даже не ожидал, что встретит таким образом свою любовь. Пара сыграла свадьбу в прошлом году, но до сих пор вспоминает необычную историю их знакомства.
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДИСТАНТ ЗАКОНЧИТСЯ С 21 ФЕВРАЛЯ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил дату выхода школьников с дистанционного обучения. На уроки все дети выйдут с 21 февраля. А пока что, на дистанционке остаются ученики 5, 6, 7 и 8-х классов.
САМОЛЕТ «НОВОСИБИРСК-КАЛИНИНГРАД» ЭКСТРЕННО СЕЛ В ОМСКЕ
Самолет, летевший из Новосибирска в Калининград, экстренно приземлился в Омске. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Мужчину госпитализировали в омскую больницу, а борт продолжил свое движение по маршруту.
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