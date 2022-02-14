Поймала жениха на орехи: сибирячка нашла мужа, разместив объявление о продаже кедрового лакомства

Андрея и Сыдыгму свели кедровые орешки. Фото: личный архив

Необычная история любви новосибирской пары началась с кедровых орешков. Девушка из Улан-Удэ Сыдыгма и ее муж Андрей сыграли свадьбу в прошлом году, но до сих пор вспоминают ореховую историю их знакомства.

— В 2019 году ко мне в Новосибирск приехал папа из Бурятии, привез огромный мешок кедровых орешков. Я их не щелкала — носила брекеты, поэтому раздарила друзьям и коллегам, — вспоминает Сыдыгма.

Орехов все равно осталось очень много, поэтому девушка разместила объявление о продаже в социальной сети «Вконтакте», и через 20 минут ей написал ее будущий муж Андрей.

Андрей написал будущей жене сразу после того, как она разместила объявление. Фото: личный архив

— Мы встретились, он у меня купил орешки, мы немножко поговорили о том, о сем. Дальше пообщались в соцсетях, и он меня пригласил на свидание в кино. Я согласилась, мы встретились, и дальше все закрутилось, все было так просто, — улыбается девушка.Ребята общались конкретно по делу: договорились о дате и месте продажи.

Андрей тоже вспоминает об этом моменте с нежностью:

— В сам момент встречи меня в ней удивило, что она не захотела брать деньги, ей было как-то неудобно. Мне изначально понравилась ее простота, доброта — ну и, конечно же, она очень красивая, — рассказывает он. — Теперь прошло время, мы поженились, и я могу выделить такие ее качества, которые я очень ценю. Это ее отзывчивость, доброта, порядочность, то как она видит мир.

Андрей добавил, что девушка на встрече рассказала ему, что кедровые орешки нужно поджарить, а он сделал это немного «не по рецепту».

— В итоге я пришел на свидание уже с ожогом возле глаза, так как орешки начали стрелять на сковороде, и один попал прямо под глаз, — смеется парень.

Андрей решился позвать девушку на свидание. Фото: личный архив

После весеннего конфетно-букетного периода Андрей и Сыдыгма сняли квартиру и начали жить вместе. В прошлом году, 13 августа, молодожены сыграли свадьбу на родине девушки, в Бурятии.

— Андрей не делал мне предложение, мы просто строили планы на будущий год, и он сказал, что будет свадьба. Я, конечно, удивилась, но обрадовалась. Она прошла роскошно по российским меркам: было 270 человек. В тот момент уже ввели коронавирусные ограничения, мы расписались в ЗАГСе вдвоем, но на банкет попали как раз, когда разрешили массовые мероприятия, — рассказывает Сыдыгма.

Судьба это или орехи — каждый решает сам за себя. Родители девушки считают, что молодых свели именно они, подарив мешок орешков, а друзья девушки шутят, что «виноваты» брекеты.

— Думаю, нас свела судьба, но не без помощи орехов, — считает Андрей.

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