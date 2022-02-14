Самолет «Новосибирск-Калининград» экстренно сел в Омске из-за болезни пассажира

Самолет экстренно посадили в Омске.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Самолет, летевший из Новосибирска в Калининград, экстренно приземлился в Омске. Инцидент произошел на минувших выходных, в субботу, 12 февраля. Одному из пассажиров на борту стало плохо.
— Командир воздушного судна доложил о больном на борт и принял решение садиться в Омске, — сообщает телеграмм-канал Aviaincident. — Посадка прошла благополучно, пассажира, которому стало плохо, госпитализировали в ГЦБ города Омска.
Случился инцидент в 12:26 по местному времени, в 12:54 самолет сел в Омске. После всех необходимых манипуляций, борт продолжил свое движение по маршруту и приземлился в Калининграде в 10:45 по местному времени.
КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию «S7», которая совершала этот рейс, чтобы выяснить подробности произошедшего.
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