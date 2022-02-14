Самолет «Новосибирск-Калининград» экстренно сел в Омске из-за болезни пассажира

Самолет экстренно посадили в Омске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет, летевший из Новосибирска в Калининград, экстренно приземлился в Омске. Инцидент произошел на минувших выходных, в субботу, 12 февраля. Одному из пассажиров на борту стало плохо.

— Командир воздушного судна доложил о больном на борт и принял решение садиться в Омске, — сообщает телеграмм-канал Aviaincident. — Посадка прошла благополучно, пассажира, которому стало плохо, госпитализировали в ГЦБ города Омска.

Случился инцидент в 12:26 по местному времени, в 12:54 самолет сел в Омске. После всех необходимых манипуляций, борт продолжил свое движение по маршруту и приземлился в Калининграде в 10:45 по местному времени.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию «S7», которая совершала этот рейс, чтобы выяснить подробности произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.