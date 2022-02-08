«Он боялся идти домой»: соседи рассказали об умершем от побоев 10-летнем мальчике в Новосибирске

Ребенок мог часами стоять у подъезда, чтобы не возвращаться домой. Фото: Никита Манько // соцсети

В Новосибирске 10-летний мальчик скончался от побоев в больнице — его отчима задержали по подозрению в избиении мальчика. Полиции мужчина рассказывал, что якобы пасынка избили другие дети по дороге из школы, потасовка случилась на горке. На следующий день ребенок умер, но силовики подозревают, что история с горкой — выдумка. Мальчика били дома. Соседки сейчас рассказывают, что давно начали подозревать в скрытном квартиранте домашнего тирана.

«ОТЧИМ БЫЛ КАКОЙ-ТО ДЕРГАНЫЙ»

— Мальчик был тихий и ни с кем не гулял никогда. Отчим с матерью его выходили на улицу, но без мальчика. Иногда я видела как ребенок подолгу стоял у подъезда. Спрашивала: «Что стоишь?». Говорит: «Домой не хочу идти». Я стала расспрашивать соседей про эту семью, позвонила хозяйке квартиры. Она сперва не хотела квартиру им сдавать — глава семейства показался ей каким-то дерганым. Но сыграло то, что это был какой-то дальний родственник мужа хозяйки жилья, — рассказала КП-Новосибирск одна из соседок.

Сейчас школы временно закрыты на карантин. В школе, где учился ребенок, не все знают про его смерть. После трагедии мать позвонила только учительнице, чтоб сказать, что ребенок умер. В школе при этом не подтвердили версию про драку детей, у дежурного окно выходит прямо на скат горки, говорят, что никто там никого не бил.

Рядом со школой только кучи снега и везде камеры Фото: Никита МАНЬКО

ПРЯТАЛ ЖЕНУ И СЫНА В СИНЯКАХ?

Во время суда по мере пресечения подозреваемый просил отпустить его под домашний арест — якобы ему надо продать две старые машины, чтобы помочь матери погибшего мальчика оплатить кредиты, так говорит соседка.

— Участковый не знал о смерти ребенка, я ему позвонила, он сейчас в отпуске. Потом мне позвонила инспектор ПДН. По моей информации, отчим жену свою в сентябре избил, и она даже лежала в больнице. Тогда очень громкая ссора была, полиция приехала, стучали к ним в дверь — он не открыл. Потом на какое-то время все затихло, — рассказала КП-Новосибирск старшая по дому Нина.

Впрочем, в МВД опровергают слова женщины. Говорят, что вызов был, но в другую квартиру.

— Мне говорят — соседи никуда не писали, к нам не обращались, у нас не было сигналов. Как не было? Сейчас следствие будет работать, следствие разберется. Все открещиваются теперь, конечно, — рассказала КП-Новосибирск старшая по дому.

Даже дворники под окнами слышали постоянные ссоры и скандалы в квартире Фото: Никита МАНЬКО

Мать погибшего ребенка работает на шоколадной фабрике и вчера не вышла на смену после трагедии. А теперь уехала к родне в один из районов Новосибирской области, там и пройдут похороны мальчика.

— Хозяйка квартиры звонила матери мальчика осенью, после их семейного скандала. Та оправдывалась «я была не в больнице, а в командировке». Это неправда, думаю. Она в цеху на шоколадной фабрике работает, какие командировки? Сколько раз хозяйка квартиры не приходила проверить, как живут, мать пряталась. «Ушла на маникюр», «ушла с сыном в магазин», «она в ванной моется», отвечал отчим. Видимо, когда он их с ребенком бил до синяков он прятал жену и пасынка, — предполагает соседка.

Уже после трагедии соседи получили повестки — их хотят привлечь по делу как свидетелей. Отчима арестовали, возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». По версии следствия, мужчина бил мальчика и его маму с августа 2021 года по февраль 2022 года. Однако сама женщина заступается за своего сожителя.

— Что там соседи наговаривают на нас, не знаю, — заявила она в разговоре с КП-Новосибирск. — Вам бы было приятно, если бы у вас случилась беда в семье? Я не хочу сейчас ни с кем вообще говорить!

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