В Новосибирске мать умершего 10-летнего мальчика вступилась за сожителя, которого обвинили в побоях

Мама мальчика заявила, что соседи наговаривают на отчима ребенка. Фото: соцсети.

История о смерти 10-летнего мальчика в Новосибирске продолжает обрастать страшными подробностями. Напомним, 6 февраля избитого ребенка без сознания привезли в больницу, врачи не смогли спасти третьеклассника.

Мама мальчика пыталась оправдаться: заявляла полицейским, что ее сын за четыре дня до гибели подрался на горке со старшеклассниками. Но врачи неофициально сразу говорили: ребенка бил взрослый человек.

- Дети просто не могли нанести такие удары, - уверяли медики.

Соседи с ними были согласны и кивали в сторону отчима умершего ребенка.

– Из их квартиры я постоянно слышала грохот – будто там что-то или кого-то на пол роняют. При этом отчим ребенка матерился, - рассказала КП-Новосибирск одна из соседок. - Утих грохот только в день смерти ребенка.

После трагедии с ребенком на его отчила завели уголовное дело по ч. 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». По версии следствия, мужчина бил мальчика и его маму с августа 2021 года по февраль 2022 года.

А мама умершего школьника до сих пор заступается за своего сожителя.

- Что там соседи наговаривают на нас, не знаю, - заявила она в разговоре с КП-Новосибирск. - Вам бы было приятно, если бы у вас случилась беда в семье? Я не хочу сейчас ни с кем вообще говорить!

ЗВОНОК ХОЗЯЙКЕ КВАРТИРЫ

«Платили вовремя, жалоба была всего одна»

Мы созвонились с хозяйкой съемной квартиры, где живет семья. И вот, что она рассказала КП-Новосибирск.

- Квартиру я сдала семье мальчика около полугода назад: встречались мы тогда с мамой ребенка. Меня ничего в ней насторожило, и нареканий никаких не было: платили аренду вовремя, особо на них никто не жаловались. Один раз соседи возмутились из-за шума в квартире, на этом все.

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