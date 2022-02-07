«Отчим «воспитывал» его за воровство»: что говорят соседи о семье 10-летнего мальчика, умершего в Новосибирске

Мама ребенка уверяет, что сын подрался на горке. Фото: соцсети.

Трагедия, произошедшая с 10-летним мальчиком в Октябрьском районе, потрясла весь город. Напомним, 6 февраля врачи «Скорой помощи» забрали избитого мальчика из дома: ребенок был без сознания, все его тело было в ушибах. Медики спасти его не смогли.

- На нем места живого не было, будто кусок мяса, - поделились с КП-Новосибирск врачи.

Версия мамы Максима* и его отчима – якобы ребенок за четыре дня до гибели подрался со старшеклассниками на горке. Но жители дома, в котором сняла квартиру семья ребенка, в нее не верят.

- Семья очень странная! Они ни с кем не общались: я только раз видела, чтобы ребенок сам на улице гулял, - рассказала КП-Новосибирск соседка семьи. – Из их квартиры я постоянно слышала грохот – будто там что-то или кого-то на пол роняют. При этом отчим ребенка матерился.

Соседи даже вызывали полицию, но все тщетно.

В этом доме живет семья. Фото: Никита МАНЬКО

- Я очень переживала за ребенка: «Вы хотите дождаться, чтобы с мальчиком что-то случилось?». Но они ничего не сделали, - переживает соседка. – Мы пытались, но не смогли спасти мальчика…

Соседи уверяют: в день смерти ребенка в квартире, где жил мальчик, все затихло.

- Я стала переживать – как бы что не случилось с ребенком. А потом к моему мужу пришел отчим мальчика, они вышли поговорить. Отчим сказал, что «воспитывал» ребенка за воровство. Но якобы умер мальчик не от этого, а от травм, которые получил во время драки на горке, - рассказала КП-Новосибирск соседка.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования

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По версии мамы мальчика, ребенка, получившего тяжелые травмы, четыре дня не показывали врачам (подробнее).

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