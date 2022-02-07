«Отчим нашел его без сознания»: что известно о смерти 10-летнего мальчика после драки на горке в Новосибирске

Скорую ребенку вызвали 6 февраля. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Жуткая история произошла в Октябрьском районе Новосибирска: там после драки на горке умер 10-летний мальчик. Подробности случившегося выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

«МАЛЬЧИК СПОКОЙНЫЙ, В ДРАКИ НЕ ВВЯЗЫВАЛСЯ»

Третьеклассник Максим* живет рядом со своей школой. Рядом с ней для ребятишек соорудили горку – совсем небольшую, для детей помладше. Там и произошла беда.

- По рассказам мамы ребенка, за 4 дня до смерти ребенка он подрался на горке со старшеклассниками, - рассказал КП-Новосибирск сосед семьи. – Вообще Максим – спокойный мальчик, в потасовках раньше замечен не был.

Как стало известно КП-Новосибирск, ребенок жил с мамой и отчимом на съемной квартире. Местная жительница рассказала, что семью спокойной не назовешь:

- Мама его нормальная, но всегда какой-то забитой казалась. Соседи жаловались на шум и драки, - пояснила соседка КП-Новосибирск.

«УМЕР В БОЛЬНИЦЕ»

Как стало известно КП-Новосибирск, обнаружил ребенка без сознания 6 февраля его отчим.

- Мальчик лежал на полу в ванной, - рассказал источник КП-Новосибирск. – На его теле было множество ушибов.

Перепуганные взрослые тут же вызвали скорую:

– Врачи приехали около пяти часов вечера, - рассказал КП-Новосибирск сосед семьи.

Увы, спасти ребенка не удалось:

- Спустя три часа мальчик умер, не приходя в сознание, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Сейчас во всех обстотельствах случившегося разбираются правоохранители.

Имена героев изменены по этическим соображениям.

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