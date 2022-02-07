Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 февраля 2022 года: антирекорды по заболеваемости, новые ограничения

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области ухудшается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 февраля 2022 года увы, не радуют. Заболеваемость за последнюю неделю резко выросла, и врачи всеми силами стараются побороть вспышку.

БОЛЬШЕ 3 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ

Таких антирекордов Новосибирская область еще не знала. Число заразившихся с каждым днем растет в арифметической прогрессии. За неделю суточные показатели по заболеваемости в регионе выросли с 715 до 3129 человек. Причем стало заболевать гораздо больше детей: их ежедневно прибавляется около 500.

Статистика по заражению за все время. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

НАЧАЛО РАЗРАБОТКИ ВАКЦИНЫ ОТ ОМИКРОН-ШТАММА

Омикрон-штамм, который не так давно пришел в Новосибирскую область, не просто более заразный вариант коронавируса, но также он и более устойчив к существующей сейчас вакцине. Поэтому Россия, как и другие странны, начала разрабатывать более эффективную вакцину.

НОВЫЕ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

С 4 февраля в Новосибирске действуют дополнительные коронавирусные ограничения. Согласно постановлению, заселяться в гостиницы и отели можно будет при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста. На удаленную работу планируется перевести не менее 30% работников. Также правительство рекомендует на две недели перевести на дистанционку работников с хроническими заболеваниями, чтобы они смогли вакцинироваться.

БОЛЬНИЦУ №3 ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ ПОД КОВИДАРИЙ

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в Новосибирске под ковидарий перепрофилируют Городскую больницу № 3. По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, сейчас в регионе развернуто 4369 ковидных коек. 20% коечного фонда, подчеркнул он, свободно.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 3 129 человек

Количество пациентов в реанимации: 258 человек

Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Школы: введен дифференцированный карантин до 13 февраля. Ученики 5–10-х классов перешли на дистанционное обучение. 2-4-е и 11-е классы учатся очно. Для 1-х классов — дополнительные каникулы.