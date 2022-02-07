В Новосибирске больницу № 3 перепрофилируют под ковидный госпиталь. Фото: Иван Макеев

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в Новосибирске под ковидарий перепрофилируют Городскую больницу № 3. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

— Учитывая объем подтвержденного ковида, на этой неделе, скорее всего, мы примем решение о перепрофилировании еще одного стационара, дабы обеспечить всех нуждающихся в госпитализации, — пояснил министр.

По словам Хальзова, сейчас в регионе развернуто 4369 ковидных коек. 20% коечного фонда, подчеркнул он, свободно. Министр напомнил, что в Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

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