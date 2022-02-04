Новосибирский вирусолог Нетесов заявил о старте разработки вакцины против омикрон-штамма

Существующая сейчас вакцина эффективна против омикрона только на 60%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омикрон-штамм, который не так давно пришел в Новосибирскую область, не просто более заразный вариант коронавируса, но также он и более устойчив к существующей сейчас вакцине. Поэтому Россия, как и другие странны, начала разрабатывать более эффективную вакцину. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов во время лекции на Youtube-канале.

— Поскольку новый штамм значительно измененный вариант, многие компании мира приступили к обновленной разработке вакцины. Начал эту работу и наш центр имени Гамалеи. Насколько я знаю, уже начаты доклинические испытания. Я целиком поддерживаю эту инициативу, — рассказал Нетесов.

Клинические данные подтверждают, что если для дельта-штамм «Спутник V» был эффективен на 80-90%, то от омикрона вакцина защищает только на 60%. Также не все ПЦР-тесты могут определить новый штамм.

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