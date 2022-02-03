В Новосибирске введут новые ограничения из-за коронавируса

Обязательные QR-коды введут в гостиницах и отелях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске введут ряд новых коронавирусных ограничений. Об этом говорится в проекте официального постановления Правительства Новосибирской области.

— Осуществление размещения в гостиницах обеспечивается при наличии у граждан действующего QR-кода, — указано в документе. Также подойдет свежая справка об отрицательном результате ПЦР-теста.

Помимо QR-кода в отелях, новосибирцев ждет еще ряд ограничений. На удаленный режим работы переведут непривитых горожан старше 60 лет, а работодатели в обязательном порядке отправят не менее 30 % сотрудников работать на дому.

— Обеспечить дистанционный (удаленный) режим работы в течение четырех недель для работающих граждан, имеющих хронические заболевания, для прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и формирования иммунитета, — отмечено в тексте проекта постановления.

Для вакцинированных горожан вводится новое преимущество — после того, как работник поставит прививку, ему обеспечат 2 выходных дня.

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