«Соседи теперь называют собак машинами для убийств»: подруга погибшей заводчицы американских бульдогов вступилась за ее псов

3 февраля женщина умерла в больнице из-за серьезных травм. Фото: соцсети.

Трагедия, случившаяся с заводчицей американских бульдогов Ларисой З. из Тогучина, которую растерзали ее собственные питомцы, потрясла всю страну. Да настолько, что некоторые испугались, вдруг люди в целом будут бояться этой породы.

С КП-Новосибирск связалась подруга Ларисы, Светлана сильнее всего переживает за имидж бойцовских собак. По ее словам, это милейшие существа, которые ведут себя очень ласково.

— Я знала Ларису десять лет, царство ей небесное. У меня есть щенки от ее собак, уже третий американский бульдог. И ни разу ни одна моя собака на трех моих маленьких детей и на меня даже не рыкнула, — рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Восемь лет собаке, жили прекрасно. Как трагедия случилась, так понеслось. Я живу в Барнауле, а мне пишут другие хозяева Ларисиных щенков — из Новосибирска, из Ярославля, из Москвы — что соседи не дают им прохода и орут: «Убирай свою собаку, это машина для убийств».

К слову, у женщины есть и своя версия, как именно заводчица попала под атаку псов. Эти слова перекликаются с тем, что рассказали близкие самой Ларисы

— Бося (кобель, который, как считают, набросился на хозяйку — прим. ред.) с отклонениями не был, это единичный случай нападения. Кидаются и ротвейлеры, и овчарки, и лабрадоры. Причину этой агрессии могла бы знать только сама Лариса. Я считаю, что у суки началась течка, кобель среагировал — она могла на него рыкнуть, и они стали драться, а Лариса их начала разнимать. Это одна единственная причина, которая может быть. Почему у других собак были морды в крови? Так они могли понюхать эту кровь на полу или, опять же, это из-за драки. Да и Лариса вряд ли могла так лежать на полу и истекать кровью два часа, она бы умерла за это время! — уверяет Светлана.

Напомним, беда случилась утром 30 января. Лариса З. жила с четырьмя бульдогами в одной квартире двухквартирного дома, рядом жила ее мать. Именно она услышала, как как ее дочь зовет на помощь и вместе с внучкой стала свидетельницей страшных последствий. 3 февраля пострадавшая умерла в больнице: травмы оказались слишком серьезны.

Сейчас бульдоги по-прежнему живут в доме с мужем Ларисы Иваном, ветеринары за ними ежедневно наблюдают. Родным все-таки придется принять решение по поводу дальнейшей судьбы собак. Возможно, их передадут в питомник или другим заводчикам. По закону этих животных нельзя подвергать эвтаназии.

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