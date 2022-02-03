«Ее последние слова были про Босю»: под Новосибирском умерла заводчица, на которую напали взбесившиеся бульдоги

Сибирячка очень любила своих бульдогов. Фото: соцсети

Нашумевшая на всю страну история с нападением американских бульдогов на хозяйку закончилась трагедией. Врачи 5 дней боролись за жизнь 54-летней сибирячки Ларисы З. Многочисленные травмы, которые нанесли заводчице ее псы, оказались слишком серьезными.

— Мы до последнего надеялись, что все закончится хорошо. Сегодня врач позвонил нам и сообщил, что Лариса умерла. Сердце остановилось. Это большое горе для всей нашей семьи, — рассказала КП-Новосибирск пожилая мама заводчицы Галина Николаевна.

Лариса возила собак на выставки. Фото: соцсети

Сейчас родственники занимаются организацией похорон, хотя в душе до сих пор не могут поверить, что Ларисы больше нет. Близким даже не удалось попрощаться с ней, так как в реанимацию никого не пускали. Получается, что в последний раз они видели Ларису в то трагическое воскресенье.

— Она была в сознании, когда приехала скорая. Лежала на полу в коридоре вся в крови, хоть выжимай, и просила: «Закройте дверь, меня продует». А потом еще наказать нам успела: «Когда вернусь, чтобы Боси здесь не было». Ее последние слова, — добавляет мама погибшей.

Растерзанная Лариса так дала понять, кто из питомцев напал на нее. Возможно, после того как женщина упала и уже не могла сопротивляться агрессору, присоединились и другие собаки. Во всяком случае, морды были в крови и у других.

Сейчас и Бося, и другие бульдоги по-прежнему живут в доме с мужем Ларисы Иваном. Собак пришлось изолировать по разным комнатам и выводить на прогулку по очереди. Ветеринары ежедневно наблюдают за животными на безопасном расстоянии.

Родным Ларисы все-таки придется принять решение по поводу дальнейшей судьбы бульдогов. Возможно, породистых собак передадут в питомник или другим заводчикам. По закону этих животных нельзя подвергать эвтаназии.

Погибшая женщина просила убрать Босю из дома.

— Это здоровые, привитые животные. Хозяйка занималась их дрессировкой, возила на выставки, тщательно следила за их здоровьем. И даже сейчас мы не наблюдаем у них никакой агрессии или признаков бешенства. Этот случай — еще один повод напомнить заводчикам об ответственности и готовности всегда быть предельно внимательными с такими бойцовскими породами, не расслабляться, — говорит главный ветеринарный врач Тогучинского района Юрий Папанов.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье погибшей.

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