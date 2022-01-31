«Она кричала: «Помогите!»: озверевшие бульдоги растерзали заводчицу под Новосибирском

Женщина разводила собак более 10 лет. Фото: соцсети

54-летнюю Ларису З. в небольшом городке Тогучине под Новосибирском многие знают, как заводчицу американских бульдогов. Любовь к этой породе у женщины появилась много лет назад. В семье один за одним стали появляться питомцы. Уживаться с четырьмя бульдогами у хозяйки получалась на отлично, а вот родные сибирячки всегда побаивались таких четвероногих друзей.

Сибирячка полюбила именно эту породу. Фото: соцсети

— Мы живем за стенкой (это двухквартиный дом), по соседству, но из-за собак я уже давно перестала ходить к дочери. Мне страшно. Всегда удивлялась, как она с ними справляется, — рассказала КП-Новосибирск мама Ларисы Галина Николаевна.

Беда случилась утром 30 января, пожилая женщина услышала за стенкой в квартире дочери крики. Пенсионерка не сразу поняла, что происходит что-то страшное.

— Я сначала думала, что она как обычно перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут 15, а потом все утихло, — рассказала КП-Новосибирск Галина Николаевна.

Вероятно, что в этот момент Лариса потеряла сознание, а разъяренные псы, почувствовав вкус крови, набросились на хозяйку и стали грызть.

— Через час я услышала, как дочь кричит: «Помогите! Помогите!». Я почему-то решила, что у нее опять случился инсульт. Но идти в дом из-за собак побоялась одна, позвонила внучке. Та завела машину и приехала через час. Получается, что Лариса там два часа лежала, истекая кровью, — рассказывает мать.

Дочь пострадавшей сама едва не упала в обморок от увиденной картины. На полу в коридоре лежала растерзанная мама, а вокруг бегали с запачканными кровью мордами ее любимые псы.

Псы и хозяева жили дружно. Фото: соцсети

На автомобиле скорой помощи женщину доставили в хирургическое отделение районной больницы и провели экстренную операцию. У сибирячки откушен нос, погрызано горло, челюсть и грудь. Сейчас Лариса находится в реанимации под аппаратом ИВЛ.

— Когда ее забирали, она была в сознании, она очень просила, чтобы к ее возвращению Боси в доме не было. Скорее всего, это Бося и напала первой, а остальные поддержали. Я не знаю теперь, что будет с этими псами… — призналась КП-Новосибирск пенсионерка.

В случае, если сибирячка не сможет выкарабкаться после таких серьезных травм, то правоохранители возбудят уголовное дело. Тогда судьбой бульдогов уже займутся люди в погонах.

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