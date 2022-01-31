Бульдоги чуть не загрызли заводчицу в доме под Новосибирском

Медики спасают жизнь заводчицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Тогучинской районной больницы спасают жизнь 54-летней заводчицы бойцовских собак. Женщину прооперировали и поместили под аппарат ИВЛ.

Инцидент произошел накануне, 30 января. Хозяйка животных Лариса З. собиралась вывести питомцев на прогулку. Неожиданно двое псов набросились на женщину. В момент происшествия Лариса была одна дома.

— Всю в крови ее доставили в хирургическое отделение. Прогнозов пока никаких не дают. Травмы очень серьезные. Ее грызли сразу четыре собаки, потому что у всех были морды запачканы. Это длилось часа два. Теперь нам остается надеяться, что мою дочь спасут, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей сибирячки.

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