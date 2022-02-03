«Не можем их усыпить»: взбесившихся бульдогов, растерзавших свою хозяйку под Новосибирском, оставили в живых

Хозяйка обожала своих бульдогов. Фото: соцсети

Громкий случай нападения американских бульдогов на заводчицу Ларису З. в городе Тогучине Новосибирской области до сих пор на слуху местных жителей и под контролем ответственных служб.

Истинная причина агрессии животных пока неизвестна. Пострадавшая женщина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии и никаких показаний полиции дать не может.

Родственники пострадавшей рассказывают свою версию произошедшего. По их словам, всего у Ларисы живет четыре собаки, но нападали на женщину две или одна.

— Там не было четырех собак в тот момент. Было только две. Третья находилась в клетке закрытая, а четвертая в другом доме. Бося и Соня (они сын и мать) сцепились между собой в коридоре перед прогулкой, Лариса начала их разнимать и Бося набросился на нее. Да, морды у всех троих были в крови после случившегося, мы до сих пор не понимаем почему, — рассказали КП-Новосибирск близкие Ларисы.

Теперь за Босей ухаживает муж пострадавшей сибирячки. Фото: соцсети

А еще они утверждают, что заводчица бульдогов перед тем, как ее увезли на скорой, попросила мужа и дочь избавиться от Боси. Остальных собак Лариса ни в чем не обвиняла. Пока семья не приняла никакого решения. Родственники считают, что Босей должна заняться полиция, а другие псы, по их мнению, ни в чем не виноваты. Их нельзя наказывать.

Сейчас все собаки изолированы в доме, у каждой своя комната. Ухаживать за ними приходится супругу Ларисы Ивану. Мужчина ежедневно по очереди выпускает питомцев во двор на прогулку. Бульдоги счастливо бегают по чистому снегу и виляют хвостом. Ограда закрыта и забор высокий, поэтому животные не представляют опасности для окружающих. Да и в целом они ведут себя мирно и спокойно.

— В течение 14 дней мы будем наблюдать за ними. Это стандартная процедура для выявления бешенства. Дело в том, что поставить такой диагноз животному можно только после смерти и исследования мозга, а прижизненный вариант — это наблюдение. Наши специалисты каждый день выезжают на адрес, где произошло ЧП и через окно смотрят на поведение и реакцию собак. Пока у всех бульдогов хороший аппетит, нет светобоязни, водобоязни, глотательный рефлекс в норме, внешне нет никаких повреждений. Эти псы очень ухожены, привиты, у них множество наград с разных выставок. Сейчас не идет никакой речи о том, чтобы их усыплять. Понимаете, что просто так домашних, здоровых животных не усыпляют. Для этого должны быть медицинские показания и волеизъявление хозяина, — прокомментировал КП-Новосибирск главный ветеринарный врач Тогучинского района Юрий Папанов.

В семье Ларисы этот страшный случай до сих пор вызывает много вопросов и недоумения. За все время разведения бульдогов никаких неприятных инцидентов не было. Псы беспрекословно слушались свою хозяйку, она их безумно любила. Соседи никогда не жаловались на собак. Только мама пострадавшей, живущая за стенкой двухквартирника, всегда относилась к животным настороженно и боялась их. Пенсионерка даже перестала ходить в гости к дочери из-за ее не внушающих доверия питомцев.

Комментарий специалиста

УСЫПЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ

Мы попросили юриста разъяснить ситуацию о судьбе бульдогов с точки зрения закона.

— Дело в том, что в России в настоящее время действует ФЗ «Об ответственном обращении с животными». К сожалению, этот закон абсолютно ничего не говорит о подобного рада случаях. Да, вся ответственность по надлежащему содержанию таких животных полностью ложится на хозяина. Фактически закон исключает применение легальной эвтаназии к животным. Единственная такая возможность упоминается для приютов при необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных. Существуют еще ведомственные ветеринарные правила, предусматривающие возможность умерщвления животных при наличии эпизоотий. Ну, а иных вариантов нет. Усыпить здоровое (хоть и опасное животное) не допустимо. Судебная практика по данному вопросу весьма обширна, и суды единогласно выступают за сохранение жизни животных, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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