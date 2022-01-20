«Несправедливо! Тут особый случай!»: соцсети негодуют, что малышку из коробки не отдали ее спасителям в Новосибирске

Семье Литвиновых малышку не отдали. Фото: личный архив.

История девочки, которую в Рождество выкинули на трассу под селом Сосновка Новосибирской области,растрогала всю страну. Напомним, ребенка случайно нашли на дороге пятеро подростков, родители одного из спасителей – Рената Литвинова - приехали и отвезли малышку в больницу, хотели ее удочерить. Но кандидатом стала не только это семья, особенно после заявления врачей о том, что новорожденная на удивление крепкая, здоровая, без патологий. Редкость! Ее нашли в мороз на трассе, а она даже не простыла. Хорошо ест и крепко спит.

- Никаких патологий мы не выявили. Мы определили возраст девочки: на момент поступления ей было около трех суток, - отметила главврач больницы № 4 в Пашино Наталья Века, где приняли ребенка.

Конечно же, за малышкой тут же выстроилась очередь из потенциальных родителей. Многие писали в том числе и в редакцию «КП», ведь именно «Комсомолка» первой рассказала чудесную историю спасения малышки в Рождество. И вот судьба девочки, похоже, решена. Она уже находится в приемной семье. Но отдали ее не Литвиновым, которые спасали, а другим.

Девочке уже дали имя. Фото: Минздрав Новосибирской области.

У читателей «Комсомольской правды» такое решение опеки вызвало недоумение – неужели нельзя было рассмотреть эту историю как исключительную ситуацию? Вот, что сибиряки писали в «Инстаграме»:

ve.ra5429:

- Несправедливо!!! Тут особый случай. Как говорится, сам Бог послал.

tolstikova___elena:

- Бред какой-то! Отдали тем, кто стоял в очереди… А у нас в домах малютки и детских домах вообще не осталось детей, что тоже стоят в очереди на усыновление и удочерение?

_nadyushka_81_:

- Да, несправедливо поступили. О какой очереди может идти речь? Девочку нашла семья, у этой семьи было огромное желание удочерить малышку. Зачем искать биологических родителей, если они ее просто выбросили на мороз? Семья Литвиновых должна стать для девочки семьей. Ее им сам Бог послал.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Алена ПЯТЕНОК, корреспондент КП-Новосибирск:

- Я в недоумении! Первыми, кто заявил об усыновлении, были родители одного из парней-спасителей, но чиновники отодвинули их в сторону. Несмотря на то, что малышка выжила и даже не пострадала благодаря парням и семье Литвиновых, опека приняла решение отдать девочку тем, кто стоял первым в списке на усыновление ребенка. Как вещь просто… Получите - распишитесь. Это бездушно, нелогично и совсем обыденно!

В любой бюрократической системе должно быть место человеческому подходу. Списки, школа приемных родителей, куча бумажек из разных инстанций - это прекрасно! Но судьба (Бог, Вселенная - называйте это как угодно) именно Литвиновым послала этот шанс спасти малышку. Такое нельзя игнорировать. У меня ощущение, что события развиваются неправильно, против каких-то более тонких законов.

МНЕНИЕ ЗА

Татьяна СОЛОВОВА, заместитель редактора КП-Новосибирск:

- А теперь представьте семью, куда отдали девочку. У пары нет детей, они мечтали о ребенке, прошли школу приемных родителей, потратив кучу времени и собрав кипу справок. И вот - они первые в очереди, ждут малыша. Да, хотят новорожденного, здоровенького. Тут они узнают об этой малышке, плачут, радуются, что помогут крохе с такой историей. И если бы отдали не им, то это было правильно? Чем они хуже? Да ничем! Их счастье выстрадано месяцами! А может, и годами.

Да, Литвиновы стали настоящими ангелами-хранителями для малышки, спасли ее. И спасибо им за мудрость, что не стали агрессивно бороться за ребенка. Иначе девочка до сих пор находилась бы в больнице, а не в семье, где о ней заботятся. Хотелось бы, конечно, чтобы девочка общалась с ними, знала, кто спас ее на зимней трассе. Но это уже решать приемным родителям.

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