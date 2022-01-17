Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 января 2022 года: ученые разработали тест на омикрон и выявили опасные антитела

Ситуация с коронавирусом в регионе улучшается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 января 2022 года таковы: за минувшую неделю ежедневно заболевали 230-251 человек, а выписывались из больниц — от 291 до 377 сибиряков.
Статистика по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕСТ НА «ОМИКРОН»
Новосибирске ученые создали уникальную тест-систему по обнаружению «омикрона». Она определяет, болеет человек коронавирусом или нет, а также позволяет выявить конкретно штамм «омикрон» всего за 1,5 часа.
У ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ОПАСНЫЕ АНТИТЕЛА
Коронавирус то и дело преподносит неприятные сюрпризы: всевозможные осложнения, новые варианты, которые с каждым разом становятся все заразнее. А еще ученые выявили агрессивные аутоантитела, которые могут нанести вред организму.
НОВОСИБИРЦЫ ЧАЩЕ СТАЛИ ДЕЛАТЬ ТЕСТЫ НА ПЦР
Новосибирцы стали делать тесты на ПЦР на 70% чаще. Так, за прошедшую неделю проведено более 57 тысячи тестов, в предыдущую неделю было 33 тысячи.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 230 человек
Количество пациентов в реанимации: 279 человек
Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: проходят плановые осмотры.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Торговые центры: ограничение заполняемости зон фудкортов не более 50 человек.
Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.
Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры.
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.
Фитнес-центры: открыты, разрешено посещать при наличии QR-кода или ПЦР-теста, справки.
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