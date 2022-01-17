Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 января 2022 года: ученые разработали тест на омикрон и выявили опасные антитела

Ситуация с коронавирусом в регионе улучшается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 января 2022 года таковы: за минувшую неделю ежедневно заболевали 230-251 человек, а выписывались из больниц — от 291 до 377 сибиряков.

Статистика по Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕСТ НА «ОМИКРОН»

Новосибирске ученые создали уникальную тест-систему по обнаружению «омикрона». Она определяет, болеет человек коронавирусом или нет, а также позволяет выявить конкретно штамм «омикрон» всего за 1,5 часа.

У ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ОПАСНЫЕ АНТИТЕЛА

Коронавирус то и дело преподносит неприятные сюрпризы: всевозможные осложнения, новые варианты, которые с каждым разом становятся все заразнее. А еще ученые выявили агрессивные аутоантитела, которые могут нанести вред организму.

НОВОСИБИРЦЫ ЧАЩЕ СТАЛИ ДЕЛАТЬ ТЕСТЫ НА ПЦР

Новосибирцы стали делать тесты на ПЦР на 70% чаще. Так, за прошедшую неделю проведено более 57 тысячи тестов, в предыдущую неделю было 33 тысячи.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 230 человек

Количество пациентов в реанимации: 279 человек

Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Торговые центры: ограничение заполняемости зон фудкортов не более 50 человек.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры.

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Фитнес-центры: открыты, разрешено посещать при наличии QR-кода или ПЦР-теста, справки.

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