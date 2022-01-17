Новосибирцы стали делать ПЦР-тесты на коронавирус на 70% чаще

За прошедшую неделю проведено более 57 тысячи тестов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю количество сделанных ПЦР-тестов на коронавирус в Новосибирской области резко увеличилось на 70%. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 17 января, сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— За прошедшую неделю возросло количество тестирований, но, тем не менее, количество случаев у нас не прирастает, а снижается. Так, за прошедшую неделю проведено более 57 тысячи тестов, в предыдущую неделю было 33 тысячи. То есть рост практически на 70 %, — уточнил Щербатов.

С 10 по 16 января число выявленных случаев заражения COVID-19 стало меньше, чем на предыдущей неделе. Однако, несмотря на положительную динамику, Александр Щербатов отметил, что заболеваемость в регионе все равно стабильно держится на высоком уровне.

Напомним, ранее вирусолог предупредил, что у переболевших коронавирусом могут появиться опасные антитела.

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