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ЗДОРОВЬЕ12 января 2022 10:07

«Я видел такое, работая с Эболой»: вирусолог предупредил, что у переболевших коронавирусом могут появиться опасные антитела

Александр Чепурнов объяснил, чем аутоантитела опасны для организма
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Какой из вариантов вируса сильнее провоцирует появление аутоантител, выясняют ученые.

Какой из вариантов вируса сильнее провоцирует появление аутоантител, выясняют ученые.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус то и дело преподносит неприятные сюрпризы: всевозможные осложнения, новые варианты, которые с каждым разом становятся все заразнее. И даже антитела, на которые все уповали как на защиту от заразы, не всегда срабатывают, а иногда могут нанести вред. Речь идет об аутоагрессивных антителах. О том, насколько они опасны, рассказал Александр Чепурнов, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН.

- Появление аутоагрессивных антител против эндотелия (внутренняя выстилка сосудов. - Ред.) я обнаружил, работая еще с вирусом Эбола (наш собеседник ранее возглавлял лабораторию в новосибирском «Векторе», где изучают самые опасные инфекции со всего мира. - Ред.). Они их сильно разрушали, содержимое клеток попадало в кровяное русло и провоцировало развитие ДВС-синдрома, то есть образовывались тромбы в сочетании с тем, что кровь плохо свертывалась, из-за чего происходили кровоизлияния, - объяснил КП-Новосибирск Александр Алексеевич. - Аутоантитела возникают при наличии сходства отдельных белков инфекционного агента, который воспринимается организмом как чужой, и собственными белками организма. Во время воспалительного процесса иммунная система начинает ошибаться и из-за относительного сходства белков вырабатывает антитела. Организм считает, что вырабатывает антитела против вируса, а на самом деле вырабатывает их против собственных белков. Причем это могут быть белки не только клеток, но и те, с помощью которых идет регулирование многих процессов в организме, в том числе и иммунных. На данный момент известно 92 участка, против которых вырабатываются аутоантитела. К примеру, бывают аутоантитела против цитокинов, и они могут приводить к крайне неприятным последствиям, поскольку влияют на регулирование иммунитета. Тот же механизм появления аутоантител действует и при некоторых инфекционных заболеваниях, в том числе и коронавирусе. И чем дальше развивается болезнь, тем их больше.

- При заражении каким из вариантов коронавируса риск появления аутоантител самый высокий?

- Пока всего две научные работы посвящены аутоантителам при коронавирусе, поэтому трудно судить. На данный момент важно разобраться в другом: сопутствующий это фактор или он может играть решающую роль в развитии заболевания.

- Если у человека развилась паросмия, на которую сейчас жалуются тысячи пациентов, это тоже может быть связано с влиянием аутоантител?

- Нет, это никак не связано. Проблема с восприятием запахов проявляется резко, а на выработку аутоантител требуется значительное время, как минимум неделя. При вирусе происходят отеки, поражаются и рецепторы в полости носа, и нервы, и центры распознавания в полости носа, но это не результат воздействия аутоантител.

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