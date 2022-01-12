«Я видел такое, работая с Эболой»: вирусолог предупредил, что у переболевших коронавирусом могут появиться опасные антитела

Какой из вариантов вируса сильнее провоцирует появление аутоантител, выясняют ученые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус то и дело преподносит неприятные сюрпризы: всевозможные осложнения, новые варианты, которые с каждым разом становятся все заразнее. И даже антитела, на которые все уповали как на защиту от заразы, не всегда срабатывают, а иногда могут нанести вред. Речь идет об аутоагрессивных антителах. О том, насколько они опасны, рассказал Александр Чепурнов, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН.

- Появление аутоагрессивных антител против эндотелия (внутренняя выстилка сосудов. - Ред.) я обнаружил, работая еще с вирусом Эбола (наш собеседник ранее возглавлял лабораторию в новосибирском «Векторе», где изучают самые опасные инфекции со всего мира. - Ред.). Они их сильно разрушали, содержимое клеток попадало в кровяное русло и провоцировало развитие ДВС-синдрома, то есть образовывались тромбы в сочетании с тем, что кровь плохо свертывалась, из-за чего происходили кровоизлияния, - объяснил КП-Новосибирск Александр Алексеевич. - Аутоантитела возникают при наличии сходства отдельных белков инфекционного агента, который воспринимается организмом как чужой, и собственными белками организма. Во время воспалительного процесса иммунная система начинает ошибаться и из-за относительного сходства белков вырабатывает антитела. Организм считает, что вырабатывает антитела против вируса, а на самом деле вырабатывает их против собственных белков. Причем это могут быть белки не только клеток, но и те, с помощью которых идет регулирование многих процессов в организме, в том числе и иммунных. На данный момент известно 92 участка, против которых вырабатываются аутоантитела. К примеру, бывают аутоантитела против цитокинов, и они могут приводить к крайне неприятным последствиям, поскольку влияют на регулирование иммунитета. Тот же механизм появления аутоантител действует и при некоторых инфекционных заболеваниях, в том числе и коронавирусе. И чем дальше развивается болезнь, тем их больше.

- При заражении каким из вариантов коронавируса риск появления аутоантител самый высокий?

- Пока всего две научные работы посвящены аутоантителам при коронавирусе, поэтому трудно судить. На данный момент важно разобраться в другом: сопутствующий это фактор или он может играть решающую роль в развитии заболевания.

- Если у человека развилась паросмия, на которую сейчас жалуются тысячи пациентов, это тоже может быть связано с влиянием аутоантител?

- Нет, это никак не связано. Проблема с восприятием запахов проявляется резко, а на выработку аутоантител требуется значительное время, как минимум неделя. При вирусе происходят отеки, поражаются и рецепторы в полости носа, и нервы, и центры распознавания в полости носа, но это не результат воздействия аутоантител.

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