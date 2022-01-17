Новосибирские ученые разработали тест для выявления штамма «омикрон»

Новосибирские ученые создали тест, выявляющий омикрон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирске ученые создали уникальную тест-систему по обнаружению «омикрона». Тест-система определяет, болеет человек коронавирусом или нет, а также позволяет выявить конкретно штамм «омикрон».

Система была создана на основе действующего теста на коронавирус. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил ТАСС один из разработчиков тест-системы, молекулярный биолог Евгений Печковский.

— Для того, чтобы создать на основе работающей тест-системы новую, мы добавили еще фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление 3 из 10 мутаций, свойственных исключительно омикрон-штамму. Мы ожидаем, что тест будет на 20-30% дороже, чем простой тест на коронавирус, — рассказал ученый.

Результаты исследований образцов на штамм «омикрон» ученые смогут получить уже через 1 час 25 минут.

Вирусолог Александр Чепурнов сообщал КП-Новосибирск, что, по медстатистике, переболевшие коронавирусом люди заражаются «омикроном» в 3,7 раза чаще, чем не болевшие. Также ученый отмечал, что до сих пор не всегда ясно, каким именно видом коронавируса болеет человек, потому что их сложно отличить по симптомам.

Напомним, также КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирской области усилили меры безопасности из-за «омикрона».

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