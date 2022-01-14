В Новосибирской области усилили меры безопасности из-за «омикрона»

Увеличение мощности поможет уделять пациентам больше внимания.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить меры безопасности в регионе в с связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Одна из принятых мер — увеличение мощности колл-центров, которые выступают «горячей» линией для жителей региона по вопросов о ковиде.
— Мы понимаем, что из-за появления нового штамма ситуация может развиваться иным путем. Уже было поручено разворачивать дополнительные мощности для колл-центров: дополнительные рабочие места и каналы связи, — рассказал губернатор. — Мы предполагаем, что к началу пятой волны, мощность колл-центров увеличиться минимум на 30%.
Идею губернатора Новосибирской области поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, увеличение мощности колл-центров сможет обеспечить пациентам больше внимания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер