В Новосибирской области усилили меры безопасности из-за «омикрона»

Увеличение мощности поможет уделять пациентам больше внимания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить меры безопасности в регионе в с связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Одна из принятых мер — увеличение мощности колл-центров, которые выступают «горячей» линией для жителей региона по вопросов о ковиде.

— Мы понимаем, что из-за появления нового штамма ситуация может развиваться иным путем. Уже было поручено разворачивать дополнительные мощности для колл-центров: дополнительные рабочие места и каналы связи, — рассказал губернатор. — Мы предполагаем, что к началу пятой волны, мощность колл-центров увеличиться минимум на 30%.

Идею губернатора Новосибирской области поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, увеличение мощности колл-центров сможет обеспечить пациентам больше внимания.

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