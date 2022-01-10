Новосибирские вирусологи ожидают мощную волну «омикрона» в конце января

Переболевшие люди заражаются «омикроном» в 3,7 раза чаще остальных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый штамм коронавируса «омикрон» захватит Новосибирскую область в январе, заражая со стремительной скоростью даже тех, кто уже переболел или вакцинировался. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— По аналогии с ситуациями в США, в Великобритании, можно сделать вывод, насколько быстро нас захватит «омикрон». У нас первые больные были зафиксированы в середине декабря, а скорость распространения у этого варианта невероятна. Данные из Америки, из Англии показывают, что за полтора месяца там было уже 70% случаев, связанных с «омикроном». Поэтому нет никаких причин для того, чтобы у нас была иная ситуация, — уверен вирусолог.

Мнения вакцинологов и эпидемиологов о влиянии вакцины на «омикрон» расходятся. С одной стороны, есть исследования, которые показали эффективность нейтрализующих антител у вакцинированных против этого варианта вируса. Например, на такие исследования опирается директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. С другой стороны, данные исследований других коллективов показывают крайне слабую реакцию вакцинированных на «омикрон», как отмечает Чепурнов.

— Лучше или хуже будет сохраняться клеточный иммунитет против «омикрона» — неизвестно. Зато известна очень неприятная вещь: ученые из ЮАР отметили, что, по медстатистике, переболевшие люди заражаются «омикроном» в 3,7 раза чаще, чем не болевшие люди. Однако не было данных, легче или тяжелее они болеют. Вообще иногда сложно понять, «дельтой» заразился человек, или это или уже «омикрон», — рассказал ученый.

По поводу перекрестных версий «омикрона» и возможности появления новых штаммов коронавируса Александр Чепурнов уверен: новые версии будут, и даже несколько.

— Нас несколько раз пытались обнадежить некоторые вирусологи: к примеру, про «дельту» один американец говорил, что это все, хуже уже быть не может, но появился «омикрон». Сейчас на Кипре нашли мутацию — «дельтакрон». Это в принципе логично и возможно, потому что сейчас активно пришел «омикрон», и еще очень много «дельты». Если оба варианта проникают в организм и заражают одну и ту же клетку, обмен геномами более чем возможен, — считает вирусолог.

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