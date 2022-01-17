«Мы жили как на пороховой бочке»: вспыхнувшей цистерной с бензином оказалась заправка на колесах

Открытый огонь мог перекинуться на соседние здания. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске 16 января произошел крупный пожар. На пересечении улиц Автогенной и Красноармейской загорелась цистерна с бензином. Черные столбы дыма были видны даже в самых дальних уголках города.

— На месте была обнаружена цистерна, объятая огнем. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ШИНОМОНТАЖ, МОЙКА И ЗАПРАВКА

В доме, рядом с которым вспыхнул бензовоз, живет 65-летняя пенсионерка Ирина Львовна*. Дом рассчитан на двух хозяев, вторую половину занимает местный предприниматель. По рассказам жителей, в том самом гараже, где бабахнуло, была автозаправка на колесах, или передвижной заправочный пункт. Такая мобильная АЗС состоит из цистерны для непосредственного хранения и транспортировки топлива и топливораздаточной колонки.

— С одной стороны живет моя мама, с другой — бизнесмен какой-то. У него во дворе стояла автомойка и шиномонтаж. А за забором стоит большое двухэтажное здание. Там и располагалась автозаправка, — рассказала КП-Новосибирск Валентина*, дочка Ирины Львовны.

От горевшей цистерны валил дым. Фото: скриншот из видео

По словам женщины, на гараже висел баннер с рекламой заправки. Жители видели, что туда регулярно подъезжал бензовоз. Возле него всегда стояли канистры и бочки.

— Да, все местные регулярно наблюдали эти перемещения. Мы жили все это время как на пороховой бочке. Знаю, что наши активисты с улицы обращались в администрацию вроде бы, но никакой реакции не последовало, — продолжает женщина.

«ПОДУМАЛА, ЧТО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»

В день пожара Ирина Львовна была дома. Она сидела на кухне, когда услышала взрыв.

— Мама подумала, что началось землетрясение. Вышла и увидела: горит. Подумала, что полыхает то самое строение за соседским забором. Мама схватила сумку с документами, вещи и выбежала на улицу, — говорит дочь пенсионерки.

Пожарных вызвала сама пенсионерка. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и потушили горевшую цистерну.

На месте работали спецслужбы. Фото: Евгений КОЧКИН

— Площадь пожара составила 100 квадратных метров, — пояснили в МЧС.

Как выяснилось позже, при пожаре пострадал 17-летний подросток. В момент взрыва он находился недалеко от гаража, где горел бензовоз. К счастью, парень получил легкие ожоги. Еще одна удача — что огонь не перекинулся на жилой дом, который был совсем рядом. Однако в комнатах до сих пор пахнет бензином.

— Мама жалуется, что запах никуда не исчезает. Вроде только проветришь — он уйдет. Двери, окна закроешь — снова появляется. Она переживает, что пожар может произойти еще раз, — волнуется за маму Валентина.

Цистерна стояла в гараже. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Корреспондент КП-Новосибирск попыталась связаться с хозяином гаража, где случился пожар, но он не отвечает.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в Новосибирске горит автозаправка. Летом прошлого года на Гусинобродском шоссе взорвалась АГЗС. Тогда в больницу попали 17 человек, 7 из них получили сильные ожоги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». Под суд отправили двух человек — инженера и владельца сгоревшей АГЗС, решения суда пока нет. Кстати, тогда после ЧП губернатор Новосибирской области поручил проверить обоснованность размещения АЗС рядом с жилыми домами.

* Имена изменены по просьбе героев материала.

ОФИЦИАЛЬНО

В областном Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно хранения и сбыта бензина, оказания услуг по заправке бензином автомобилей в частном доме по улице Красноармейской в Октябрьском районе города Новосибирска, произошло возгорание металлического гаража с емкостями бензина, в результате чего был причинен вред здоровью несовершеннолетнего в виде ожогов тела. В настоящее время подросток находится на домашнем лечении, — прокомментировали в СКР по Новосибирской области. Также проверкой данного ЧП занимается прокуратура.

СКАЗАНО

«Жалуются и на качество топлива, и на безопасность»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть так прокомментировал ЧП:

— Пожар связан с возгоранием хранящихся запасов бензина. Это такой частный бизнес, который широко распространен в Новосибирске — подъездной заправочный пункт. От горожан поступает много жалоб, в том числе и на качество бензина, поступают жалобы и от операторов заправок на недобросовестную конкуренцию. Вчерашний случай выявляет еще и вопросы по пожарной безопасности на территории Новосибирска. В связи с этим предлагаю провести внеплановые проверки таких объектов. Обратим внимание на эту проблему, — отметил на совещании Анатолий Локоть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на заправке на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года: фото и видео

На месте работают медики и пожарные (подробности)

В МЧС рассказали, что загорелось во время пожара на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года

ЧП произошло в Октябрьском районе (подробности)

Мэр Новосибирска прокомментировал возгорание бензовоза в Октябрьском районе города

Градоначальник сказал, что власти проверят такие объекты (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.