Горела цистерна с бензином. Фото: МЧС России по НСО

В МЧС рассказали, что загорелось во время пожара на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года. Напомним, что ЧП произошло вечером 16 января. Дорогу сразу же перекрыли и пропускали только спецслужбы.

— На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, емкость с бензином находилась в гараже. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Все из-за угрозы разлива бензина.

По предварительным данным площадь пожара составила 200 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.