Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 января 2022 10:48

Пожар на заправке на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года: фото и видео

На месте работают медики и пожарные
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Загорелась цистерна на заправке.

Загорелась цистерна на заправке.

Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске вечером 16 января загорелась заправка на улице Автогенной. Уже оттуда появились первые фото и видео.

На месте много очевидцев.

На месте много очевидцев.

Фото: Евгений КОЧКИН

— Тут вроде была АЗС и вот на ней загорелась цистерна, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Сейчас на месте пожара работаю спасатели и дежурят медики на случай, если кому-то понадобится медицинская помощь.

На месте работают спецслужбы.

На месте работают спецслужбы.

Фото: Евгений КОЧКИН

Как ранее сообщали читатели КП-Новосибирск, в том районе уже перекрыли пересечение улиц Лескова и Автогенной.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

border="0" align="center">

Дорогу перекрыли.

Дорогу перекрыли.

Фото: Евгений КОЧКИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.