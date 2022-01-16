Пожар на заправке на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года: фото и видео

Загорелась цистерна на заправке.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске вечером 16 января загорелась заправка на улице Автогенной. Уже оттуда появились первые фото и видео.
На месте много очевидцев.
Фото: Евгений КОЧКИН
— Тут вроде была АЗС и вот на ней загорелась цистерна, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.
Сейчас на месте пожара работаю спасатели и дежурят медики на случай, если кому-то понадобится медицинская помощь.
На месте работают спецслужбы.
Фото: Евгений КОЧКИН
Как ранее сообщали читатели КП-Новосибирск, в том районе уже перекрыли пересечение улиц Лескова и Автогенной.
КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.
border="0" align="center">
Дорогу перекрыли.
Фото: Евгений КОЧКИН
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер