Пожар на заправке на Автогенной в Новосибирске 16 января 2022 года: фото и видео

Загорелась цистерна на заправке. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске вечером 16 января загорелась заправка на улице Автогенной. Уже оттуда появились первые фото и видео.

На месте много очевидцев. Фото: Евгений КОЧКИН

— Тут вроде была АЗС и вот на ней загорелась цистерна, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Сейчас на месте пожара работаю спасатели и дежурят медики на случай, если кому-то понадобится медицинская помощь.

На месте работают спецслужбы. Фото: Евгений КОЧКИН

Как ранее сообщали читатели КП-Новосибирск, в том районе уже перекрыли пересечение улиц Лескова и Автогенной.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

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Дорогу перекрыли. Фото: Евгений КОЧКИН

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