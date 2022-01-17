Мэр Новосибирска прокомментировал возгорание бензовоза в Октябрьском районе города. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Мэр Новосибирска прокомментировал ЧП, случившееся в Октябрьском районе города. Там в воскресенье, 16 января, загорелся бензовоз. Выяснилось, что он был передвижным заправочным пунктом. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Анатолий Локоть, после ЧП власти города проверят аналогичные объекты.

— Пожар связан с возгоранием хранящихся запасов бензина. Это такой частный бизнес, который широко распространен в Новосибирске — подъездной заправочный пункт. В связи с этим поступают много жалоб от горожан — жалуются на качество бензина, а также поступают жалобы от операторов заправок на недобросовестную конкуренцию. Вчерашний случай выявляет третью опасность — пожарная безопасность на территории Новосибирска. В связи с этим предлагаю провести внеплановые проверки таких объектов. Обратим внимание на эту проблему, — сказал на совещании Анатолий Локоть.

Напомним, ЧП в Октябрьском районе произошло вечером 16 января. На месте возгорания сразу же перекрыли дорогу — туда пропускали только спецслужбы. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. В МЧС сообщали, что емкость с бензином находилась в гараже. Пожару присвоили второй ранг сложности. Все из-за угрозы разлива бензина.

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