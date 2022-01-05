«Дети задыхались, мы чудом не умерли»: новосибирцы попали в больницу с отравлением после отдыха в коттедже с бассейном

Врачи обследуют сибиряков, а в случившемся разбираются прокуроры и следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдых в новогодние праздники едва не обернулся трагедией для семьи новосибирцев. Во вторник, 4 января, девять человек заселились в съемный коттедж на Переселенческой улице: жарили шашлыки, купались в бассейне внутри дома. Но от воды всем стало плохо: 37-летняя мать с тремя детьми оказалась в больнице, остальные родственники чувствуют недомогание. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура, а следователи возбудили уголовное дело. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, что произошло в коттедже, и почему тот отдых мог стать последним в жизни сибиряков.

«БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КТО-ТО ГАЗОВЫМ БАЛЛОНЧИКОМ БРЫЗНУЛ В КОМНАТЕ»

— В этом коттедже я отдыхала раньше, понравилось. Поэтому мы еще в конце лета забронировали его на новогодние праздники. Хотели провести время с семьей, отдохнуть, ребятишек порадовать. Моя сестра — мать одиночка, у нее муж несколько лет назад погиб. Она поехала с тремя детьми: старшему сыну у нее 14 лет, среднему — 12 лет, а младшей девочке — 7 лет. Я была с сыном, ему 18 лет. Еще поехал наш младший 25-летний брат, наша мама и мой крестный, — рассказала КП-Новосибирск 37-летняя Людмила*. — 1 января мы работали, поэтому праздник перенесли на 4 января и сняли коттедж на эту дату.

Сначала все было спокойно: взрослые жарили шашлыки, дети купалась в бассейне. А потом первой начала кашлять самая младшая девочка.

— Мы подумали сначала, что из-за жары, поэтому ребятишек мы отправили на второй этаж, а сами проветрили, чтобы не было душно. Однако это не помогло — кашлять и чихать начали все, а еще у всех нас стали глаза слезиться. Знаете, было ощущение, что кто-то газовым баллончиком распылил в комнате, такое отвратительное чувство, — объясняет сибирячка.

Когда всем стало плохо, отдыхающие перестали топить баню, испугавшись угарного газа. Около 11 часов вечера детей отправили спать, а взрослые остались внизу. Они попросили администратора включить вытяжку, чтобы все выветрилось. Потом взрослые тоже легли спать.

«ПРОСНУЛАСЬ ОТ ИЗНУРЯЮЩЕГО КАШЛЯ»

— Среди ночи все проснулись от изнуряющего кашля. Дышалось с трудом. Слезились глаза. Было примерно 4 утра. Я пошла будить администратора, достучаться до нее не могла минут 15. Потом вышла женщина, на мои претензии она практически не реагировала, только спрашивала, зачем я ее в такое время разбудила. Она зашла, проверила, не пахнет ли газом. Убедившись, что нет, она ушла. А дышать было по-прежнему сложно, грудь закладывало. После того, как от нее мы никаких действий не добились, позвонили на горячую линию. Там нас чуть ли не матом послали. Хотя за сутки мы заплатили немало — примерно 21 тысячу рублей. В итоге на горячей линии предложили нам просто уехать. Потом уже, когда мы собрали вещи, администратор заявила, что нам возместят 50 % от внесенной стоимости, — рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска.

Новосибирцы уехали домой, но уже в дороге с каждой минутой всем становилось лишь хуже.

— Дети задыхались, мой 18-летний сын тоже. Всем было плохо — изнуряющий кашель, одышка, слезотечение, слабость. Почитали в Интернете о симптоматике и наткнулись на информацию о том, что в этом же коттедже несколько лет назад отдыхающие отравились парами хлора в бассейне. Судя по симптомам, которые были у нас, мы решили, что с нами случилось то же самое. Прочитали, что, если вовремя не обратиться к врачам, может случиться отек легких и смерть. Испугавшись, мы вызвали «Скорую помощь». Приехали несколько бригад — всех увезли в больницу, кроме меня, я от госпитализации на свой страх и риск отказалась. Я же меньше всех купалась в бассейне, в отличие от младшей сестры и ее детей, — сообщила собеседница издания, — Брата, маму и крестного обследовали и отпустили домой, никаких заключений им пока не выдали. А вот сестру и ее детей оставили в больнице. Они очень плохо себя чувствуют. Сейчас их обследуют, устанавливают причину, что же все-таки с ними произошло, — добавила Людмила. — Мы чудом не умерли! Просто могли не проснуться — задохнуться там!

Сейчас прокуратура Новосибирской области проводит проверку. А в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области после инцидента возбудили уголовное дело. По предварительной версии, новосибирцы отравились парами хлора. Следователи взяли пробы воды из бассейна и изъяли химические вещества, которым обрабатывали бассейн.

— Уголовное дело по факту отравления семьи из 9 человек, из них 3 детей, парами хлора в коттеджном комплексе, возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — уточнили СК РФ по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Как сообщила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова, статья 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

— А если те же деяния, совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, или повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, — уточнила КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

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