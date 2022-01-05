Прокуратура проводит проверку после того, как многодетная семья пострадала, искупавшись в бассейне в Новосибирске

После водных развлечений родственникам стало плохо. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Октябрьского района проводит проверку инцидента, случившегося в коттедже на Переселенческой улице. Там накануне, 4 января, отдыхала семья новосибирцев — супруги с тремя детьми, а также брат, сестра и родители жены. Родственники искупались в бассейне, расположенном в коттедже. После водного релакса всем стало плохо.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки, проводимой сотрудниками отдела СКР, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований прокуроры примут меры реагирования.

Ранее КП-Новосибирск писала, после купания у всех членов семьи появились кашель и сопли. Они вернулись из арендованного коттеджа домой и вызвали скорую помощь. Мать с тремя детьми госпитализировали. По одной из версий, семья могла отравиться хлором.

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