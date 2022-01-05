Мать с тремя детьми оказалась в больнице после купания в бассейне в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Семья новосибирцев сняла коттедж на улице Переселенческой, чтобы отдохнуть в новогодние праздники. Родственники — супруги и их трое детей, брат, сестра и родители жены, заехали в дом во вторник, 4 января. Вечером семейство искупалось в бассейне, который есть в коттедже. Однако после водного релакса новосибирцам стало плохо. Об инциденте КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Вечером, когда родственники отправились спать, супруга заметила, что у всех членов семьи появились кашель и насморк. В 4 часа утра семья решила вернуться из коттеджа домой. Всем отдыхающим вызвали скорую помощь, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Известно, что жену с тремя детьми госпитализировали в детскую больницу.
По предварительной версии, новосибирцы могли отравиться хлором.
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