Следователи возбудили уголовное дело после отравления многодетной семьи парами хлора в бассейне в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело после того, как семья новосибирцев отравилась, искупавшись в бассейне. Инцидент произошел 4 января в Октябрьском районе города. Родственники — супруги с тремя детьми, брат, сестра, родители жены, арендовали коттедж, чтобы отдохнуть. Вечером семейство искупалось в бассейне, после чего всем им стало плохо.

— Уголовное дело по факту отравления семьи из 9 человек, из них 3 детей, парами хлора в коттеджном комплексе, возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи осматривают место ЧП, а также допрашивают свидетелей. Кроме того, сотрудники Следственного комитета взяли пробы воды с бассейна и изъяли химические препараты, которыми обрабатывали бассейн. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала, что после купания в бассейне у отдыхающих появились кашель, сопли. Ночью они вернулись домой и вызвали скорую помощь. В итоге в больницу увезли и госпитализировать мать с тремя детьми. Как уточнили в СК, сейчас угрозы для здоровья и жизни пострадавших нет.

Напомним, что проверку случившегося проводят в прокуратуре Новосибирской области.

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