Правительство Кемеровской области опровергло данные о девяти погибших при крушении самолета L-410

По последней информации, в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области погибли 4 человека.

В правительстве Кузбасса опровергают данные о девяти погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области. По информации властей, в результате ЧП, погибли 4 человека.

— По информации на 14:25 местного времени, 19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 получили травмы, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе правительства Кузбасса.

Информацию о четырех погибших подтвердил и директор аэродрома Андрей Барабаш.

— В результате крушения погибли четверо. Это — 2 инструктора, а также 2 члена экипажа, еще 15 человек получили травмы, их госпитализировали, — рассказал КП-Новосибирск владелец аэродрома Андрей Барабаш.

По данным кузбасского Центра медицины катастроф, в результате ЧП также погибли 4 человека. Еще 15 госпитализировали.

Ранее в региональном ДОСААФ со ссылкой на замдиректора парашютного центра сообщали, что при крушении самолета погибли 9 человек. Однако сейчас отметили, что информация о точном числе погибших устанавливается.

На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Данные о числе погибших и пострадавших уточняются.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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