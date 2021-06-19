Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2021 10:10

Почти 10 тысяч прыжков на двоих: что известно об инструкторах, разбившихся на L-410 на Кузбассе 19 июня 2021 года

Оба парашютиста были опытными. На их счету — невероятное количество прыжков и полетов
Галина СИМОНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко (справа) и Вячеслав Новгородцев (слева). Фото: https://xn--80aaao1apiebrc0a0l.xn--p1ai/\https://vk.com/dztanay

Инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко (справа) и Вячеслав Новгородцев (слева). Фото: https://xn--80aaao1apiebrc0a0l.xn--p1ai/\https://vk.com/dztanay

Утром, 19 июня, на горонолыжном курорте Танай в Кузбассе потерпел крушение самолет. На борту было около 20 человек. Пилот успел сообщить об отказе двигателя. Погибли как минимум 9 человек. Летели на этом самолете и профессиональные парашютисты — инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко и Вячеслав Новгородцев.

— Рыбальченко Алексей — тандем-мастер, на счету которого более 3500 прыжков. Является обладателем премии Гламур Года аэродрома Танай. Он автор креативных фото и видео, имеет опыт прыжков в тандеме с людьми с ограниченными возможностями. А также обучает будущих парашютистов, — сообщается в официальном аккаунте аэродрома в соцсети Вконтакте.

Вячеслав Новгородцев также числится в штате инструкторов на сайте аэродрома. На его счету было более 6000 прыжков с парашютом.

Напомним, предварительно известно, самолету не удалось набрать высоту: взлетая, он начал делать вираж и крылом зацепил землю. При этом, очевидцы рассказывают, что это был самый востребованный самолет на Танае, который работал на износ, но внутри выглядел страшно. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум девяти человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области

Трагедия унесла жизнь пассажиров и членов экипажа (подробнее).

Стали известны причины авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области

Следователи объяснили, почему рухнул борт (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧППроисшествия: ЧПКрушение самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021