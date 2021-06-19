Почти 10 тысяч прыжков на двоих: что известно об инструкторах, разбившихся на L-410 на Кузбассе 19 июня 2021 года

Инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко (справа) и Вячеслав Новгородцев (слева). Фото: https://xn--80aaao1apiebrc0a0l.xn--p1ai/\https://vk.com/dztanay

Утром, 19 июня, на горонолыжном курорте Танай в Кузбассе потерпел крушение самолет. На борту было около 20 человек. Пилот успел сообщить об отказе двигателя. Погибли как минимум 9 человек. Летели на этом самолете и профессиональные парашютисты — инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко и Вячеслав Новгородцев.

— Рыбальченко Алексей — тандем-мастер, на счету которого более 3500 прыжков. Является обладателем премии Гламур Года аэродрома Танай. Он автор креативных фото и видео, имеет опыт прыжков в тандеме с людьми с ограниченными возможностями. А также обучает будущих парашютистов, — сообщается в официальном аккаунте аэродрома в соцсети Вконтакте.

Вячеслав Новгородцев также числится в штате инструкторов на сайте аэродрома. На его счету было более 6000 прыжков с парашютом.

Напомним, предварительно известно, самолету не удалось набрать высоту: взлетая, он начал делать вираж и крылом зацепил землю. При этом, очевидцы рассказывают, что это был самый востребованный самолет на Танае, который работал на износ, но внутри выглядел страшно. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум девяти человек.

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