Число погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области увеличилось до 9 человек.

Число погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области увеличилось до 9 человек. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном ДОСААФ.

— Согласно последним данным, в результате крушения самолета в Промышленновском районе Кузбасса погибли 9 человек. Об этом мне доложил замдиректора Кузбасского парашютного центра Давыдов Александр Михайлович, — уточнил корреспонденту КП-Новосибирск руководитель регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктор Шемоханов.

Ранее сообщалось, авиакатастрофа произошла около 10 часов утра. Известно, что самолет проводил тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей. По этой причине было решено вернуть самолет на аэродром вылета. Однако, как предварительно установили в транспортном СК, при развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

На месте крушения сейчас работают экстренные службы. Информация о точном числе погибших, а также пострадавших уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самолет такой старый, что больше боялись его, чем прыжка»: на разбившийся на Кузбассе L-410 жаловались парашютисты

Очевидцы рассказывают, что это был самый востребованный самолет на Танае, который работал на износ, но при этом внутри выглядел страшно (подробнее).

Стали известны причины авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области

Следователи объяснили, почему рухнул борт (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.