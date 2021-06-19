«Самолет был старым»: эксперт по авиабезопасности считает, что катастрофу на Кузбассе, можно было предвидеть

Самолет разбился при взлете. У него отказал двигатель. Фото: предоставлено очевидцами

Среди причин трагедии в Кемеровской области может быть и халатность: самолет, у которого отказал двигатель, был слишком изношенным. Возможно, организаторы прыжков с парашютами поскупились на своевременное обновление техники.

L-410 отслужил 32 года, он пугал своим внешним видом людей, который покупали прыжок с инструктором. То, что это – большой срок, подтвердил президент международного консультативно-аналитического агентства «Безопаcность Полетов» Валерий Шелковников.

- 32 года – это очень много, конечно. В Советском Союзе, как правило, самолеты, которые перевозили пассажиров, через 15 лет не использовались для полетов с людьми, а могли быть грузовыми, - рассказал КП-Новосибирск Валерий Шелковников.

- То есть износ может быть ключевым фактором, из-за которого произошла авария?

- Конечно, может. Это - как с автомобилем. Старая машина – опасна. Дело в том, что в ДОСААФ – много бардака, очень много. Хотя эта организация должна готовить будущих воинов.

Анализируя трагедии в полетах, организованных ДОСААФ, еще четыре года назад Шелковников писал о проблемах в Добровольном обществе. И, в частности, упрекал организацию в том, что она не обнародует данные об авариях на своем сайте.

«Непрекращающиеся катастрофы в ДОСААФ – серьезное предупреждение. Гибнут руководители аэроклубов… Невозможно применять современные концепции и методы предотвращения авиационных происшествий, если отсутствует общепринятая пропаганда безопасности, система добровольных сообщений авиаторов, открытость, а не «замазывание» проблем», - говорится в одном из писем Валерия Шелковникова.

Добавим, что ДОСААФ приостановил полеты самолетов L-410 до завершения расследования жесткой посадки в Кемеровской области.

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