Видео и фото с места авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области: самолет зацепил крылом землю

Мы собрали подборку фото с места авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области.

Мы собрали видео и фото с места авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области. Напомним, ЧП произошло утром 19 июня: по предварительным данным, в результате случившегося погибли 9 человек, еще около 17 пострадали. По предварительным данным, самолету не удалось набрать высоту: взлетая, он начал делать вираж и крылом зацепил землю. Очевидцы рассказывают, что сам по себе летательный аппарат им доверия не внушал.

На месте работают экстренные службы.

— Судя по всему, самолет L-410 был самым популярным на Танае для прыжков, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Александр Бочаров. — Мой полет мне запомнился страхом, самолет такой старый, что мы больше боялись его, чем прыжка. Я вообще, когда вблизи его увидел, удивился. Думаю: как он еще летает? Ощущение было такое по его виду, что он чуть ли не с военных годов должен быть списан. Как его допускают к полету?

о предварительным данным, самолету не удалось набрать высоту

На кадрах с места ЧП видно, что самолет получил серьезные повреждения при ударе об землю. Сейчас на месте произошедшего работают экстренные службы. В причинах произошедшего разбирается следственный комитет, по данному факту проводится проверка.

На кадрах с места ЧП видно, что самолет получил серьезные повреждения при ударе об землю.

Напомним, стало известно, что двое из погибших — инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко и Вячеслав Новгородцев. На их счету была уже не одна тысяча прыжков с парашютом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области увеличилось до 9 человек

Стало известно точное число погибших в авиакатастрофе 19 июня 2021 года в Кемеровской области (подробнее).

«Самолет такой старый, что больше боялись его, чем прыжка»: на разбившийся на Кузбассе L-410 жаловались парашютисты

Очевидцы рассказывают, что это был самый востребованный самолет на Танае, который работал на износ, но при этом внутри выглядел страшно (подробнее).

Почти 10 тысяч прыжков на двоих: что известно об инструкторах, разбившихся на L-410 на Кузбассе 19 июня 2021 года

Оба парашютиста были опытными. На их счету — невероятное количество прыжков и полетов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.