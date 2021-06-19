«Их погубило дерево. Был шанс спастись»: заслуженный пилот России назвал возможную причину авиакатастрофы 19 июня 2021 года в Кемеровской области

Самолет упал рядом с аэродромом. Фото: предоставлено очевидцами.

Наш звонок заслуженного пилота России Юрия Сытника не удивил: он уже знал, что авиакатастрофа 19 июня 2021 года в Кемеровской области унесла жизни пилотов и пассажиров. Напомним, одна из возможных причин трагедии - отказ двигателя. Юрий Сытник объяснил, почему выжить при крушении самолета удалось не всем.

- Если бы не было деревьев, скорее всего, командир смог бы посадить этот самолет в чистом поле или дотянул бы до аэродрома: они же как раз в районе аэродроменаходились, там где угодно можно было сесть, - объясняет Юрий Михайлович. – Но понятно, что дефицит времени был, шло снижение, цепанулся за дерево, которое их погубило. И тут уже шансов нет…

- Что скажете о ситуации, когда на L- 410 отказывает двигатель?

- Очень сложно садиться: на одном оставшемся двигателе самолет просто не тянет. Потом учтите, что он был заправлен топливом, там находились парашютисты, и потому он шел со снижением. Пилотам не повезло: если бы чистое и открытое у них было, то посадка была бы ни такая жесткая и никто не пострадал. Но произошла роковая случайность: столкновение с деревьями, а там мгновенный переворот и все… Очень жаль, что так случилось, искренние соболезнования. Мог ли он в принципе избежать столкновения? Сейчас в этом будут разбираться следователи.

- Насколько в принципе надежен этот самолет?

- На L- 410 стоят двигатели «Вальтер» чешского производства – чехи всегда ими занимались: бывает, что они отказывают по причине выработки, поломки. И при этом самолет сам по себе сложный, моих друзей много на таких самолетах летает, и все они рассказывали, что при отказе двигателя им тяжело управлять.

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