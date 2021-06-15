Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 июня 2021 года: будут ли в регионе вводить новые ограничения

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 92 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 июня 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 92 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 44 653 случая заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 40 285 пациентов, 53 из них — за последние сутки.

с начала пандемии в регионе зарегистрировано 44 653 случая заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 6 ЧЕЛОВЕК

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 6 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 91 год и женщины в возрасте 68 лет, 82 года. Всего в регионе ковид унес жизни 1 954 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 11 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки в регионе ковид выявили еще у 11 детей. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 39 ребятишек. Всего с начала пандемии ковид диагностировали у 2 869 детей.

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Власти сообщили, что пока введение новых ограничений в связи с коронавирусом в Новосибирской области не планируется. Однако в регионе усилят контроль за соблюдением профилактических мер в местах скопления людей: в ТЦ, заведениях общепита, общественном транспорте. Однако, если к осени у жителей региона не появится коллективный иммунитет, часть ранее действующих коронавирусных ограничений могут возобновить.

ЗАКРЫТИЕ ФАН-ЗОНЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРО-2020

В Новосибирске планируют закрыть фан-зону для болельщиков для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Это связано с усилением контроля за соблюдением противоэпидемиологических требований. Ведь в последние несколько недель в регионе наблюдается рост заболевших коронавирусом.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 92 человека

Количество пациентов в реанимации: 87 человек

Масочный режим: продлен до конца июня 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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