В Новосибирске из-за коронавируса закрывают фан-зону для просмотра Евро-2020

В Новосибирске планируют закрыть фан-зону для болельщиков для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют закрыть фан-зону для болельщиков для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Это связано с усилением контроля за соблюдением противоэпидемиологическими требованиями. В последние несколько недель в регионе наблюдается рост заболевших коронавирусом. Власти пока что не планируют ужесточать ограничительные меры, однако, если к осени не будет сформирован коллективный иммунитет, то в Новосибирской области могут вернуть действующие ранее запреты.

— С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений и событий не произошло, можно предположить, что основная причина оста заболеваемости — то, что мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, — отметил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

Напомним, на утро 15 июня в Новосибирской области выявили 92 новых случая коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 44 653 случая ковида.

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