В Новосибирске от коронавируса умер 54-летний мужчина

В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 92 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 92 человек. Такие данные на утро 15 июня привел областной оперштаб. Всего в регионе с начала пандемии инфекцию диагностировали у 44 653 сибиряков, в том числе — у 2 869 детей. С выздоровлением уже были выписаны 40 285 пациентов.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 91 год и женщины в возрасте 68 лет, 82 года, — сообщает областной оперштаб. — Всего в регионе ковид унес жизни 1 954 человек.

В отделениях реанимации находятся 87 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 242 пациента, в том числе 39 детей.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Сибирякам необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности. Маски нужно носить во всех общественных местах, включая транспорт.

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