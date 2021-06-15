Введение новых ограничений в связи с коронавирусом в Новосибирске в июне 2021 года: губернатор сделал заявление

Введение новых ограничений в связи с коронавирусом в Новосибирске в июне 2021 года возможно при ухудшении ситуации с COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Введение новых ограничений в связи с коронавирусом в Новосибирске в июне 2021 года пока не планируют. Однако в регионе усилят контроль за соблюдением профилактических мер в местах скопления людей: в ТЦ, заведениях общепита, общественном транспорте. Власти отметили, если к осени у жителей региона не появится коллективный иммунитет, часть ранее действующих коронавирусных ограничений могут возобновить. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого — мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, — заявил губернатор региона Андрей Травников.

По данным областного Роспотребнадзора, в регионе пока не зафиксировали групповых вспышек заболеваний коронавирусом. Однако за последнюю неделю число зараженных COVID-19 все же существенно выросло — с 5,9% до 15%. В связи с чем сотрудники Роспотребнадзора предложили губернатору продолжить проведение ограничительных мероприятий.

Сам губернатор уверен, сейчас нужно усилить контроль за соблюдение профилактических мер в местах массового скопления людей. Кроме того, глава региона предложил сократить число участников мероприятий, посвященных Дню города. А еще Андрей Травников уверен, что в области нужно усилить вакцинирование.

— На больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался. Если мы не сформируем коллективный иммунитет за летние месяцы, нас ждет очень тяжелая осень. Очень не хотелось бы начинать учебный год в дистанционном формате, останавливать деятельность отдельных видов бизнеса, — подчеркнул Андрей Травников.

В настоящий момент в Новосибирской области продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день, по данным Минздрава, от COVID-19 первым компонентом привились уже 349 118 сибиряков. Повторно получили вакцину — 276 173 человека. Известно, что в регион стабильно поступают новые партии препаратов. На территории области доступны 95 прививочных пунктов, где в среднем ежедневно вакцинируют 2092 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.