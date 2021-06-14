Видео и фото взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: пострадали шесть человек, шоссе перекрыли

Появились видео и фото взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Фото: Евгений КОЧКИН\Ксения ПОЛТОРАНИНА

Появились видео и фото взрыва на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Напомним, в результате ЧП, по предварительной информации, пострадали шесть человек, двое из которых — сотрудники МЧС.

Сейчас пожарные продолжают работать на месте произошедшего, по их словам, тушение осложняется тем, что там до сих пор происходят взрывы.

Проезд по Гусинобродскому шоссе и расположенным рядом трамвайным путям перекрыт. Очевидцы сообщают, что пытаются выехать с места происшествия через дворы. Спасатели сейчас эвакуируют людей с близлежащих территорий из-за угрозы повторного взрыва.

От взрыва в соседних домах выбило окна. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

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