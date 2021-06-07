Продала машину, закрыла свой магазин и исчезла: в Новосибирске с крупной суммой денег пропала 24-летняя девушка с Камчатки

Сабина с Камчатки прилетела в Новосибирск и пропала. Фото: предоставлено подругой Люсьеной Фото: Мария ЛЕНЦ

Из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске таинственно исчезла 24-летняя Сабина Ахмедова из Петропавловска-Камчатского. С собой у нее была крупная сумма денег от продажи машины. О судьбе девушки ничего неизвестно уже неделю. Из Петропавловска-Камчатского она улетела 31 мая в 11.30 по местному времени.

Маму Сабины госпитализировали в больницу. Сердце женщины не выдержало переживаний. Об этом КП-Новосибирск рассказал подруга девушки Люсьена.

— Она полетела в гости к родным из Баку. Туда из Петропавловска-Камчатского добраться непросто, прямой перелет очень дорогой, поэтому Сабина решила долететь сначала до Новосибирска, а там купить билет на самолет до Баку. Она точно села на самолет до Новосибирска. В этом мы убедились, когда смотрела камеры видеонаблюдения с аэропорта. А вот, куда она пропала, когда прилетела в «Толмачево», не знаем. Мы проверили, билет на самолет из Новосибирска она не брала, — рассказала КП-Новосибирск Люсьена.

Со слов подруги, у Сабины есть в Новосибирске знакомые. С ними родные уже связались. Они рассказали, что пропавшая девушка на связь с ними не выходила.

— Перед тем, как улететь Сабина продала машину. У нее с собой была крупная сумма денег. Наличными или на карте, мне неизвестно. А еще перед поездкой она закрыла свой магазин одежды. Она его зарегистрировала в апреле, — рассказала КП-Новосибирск Люсьена.

На поиски Сабины в Новосибирск выехал ее двоюродный брат Санана Ализаде. Он планировал обратиться в местную полицию и по камерам видеонаблюдения, установленным в аэропорту, попытаться установить, куда направилась девушка.

На момент публикации КП-Новосибирск связаться с ним не удалось. Его номер телефона пока недоступен.

Со слов подруги Сабины, родные написали заявление в полицию Камчатки. В ГУ МВД по Камчатскому краю эту информацию опровергли. С их слов Сабина не заявлена в розыск как пропавшая без вести. В отдел полиции по городу Оби, где находится новосибирский аэропорт, родные пока не обращались. В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу информацию обещали уточнить.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Ранее КП-Новосибирск писала о пропавшей семье на "Кадиллаке". Молодые супруги с двумя детьми потерялись накануне Нового года. Первым нашелся «Кадиллак». Его, как выяснилось, сибиряки арендовали в местной компании по прокату автомобилей, а сами неожиданно улетели в Москву, забыв предупредить о своих планах даже близких родственников. Причиной такого неожиданного отъезда стали многомиллионные долги главы семейства. Мужчина накануне исчезновения занимал у знакомых крупные суммы, а также брал задатки, обещая выкупить и пригнать людям качественные автомобили. Спустя полтора месяца поисков ситуация прояснилась.

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