Последние новости Новосибирска на 7 июня 2021 года: матери, оскандалившейся после фото с пособиями, могут вернуть детей, в прохожего выстрелили на рынке

Тамара Чусовская прошла лечение и бросилп пить после скандала с фото в пособиях. Фото: личный архив.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.
МАТЕРИ, КУПАВШЕЙСЯ В ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ, МОГУТ ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ
Жительница Новосибирской области Тамара Чусовская, которую лишили родительских после фото в детских пособиях, похоже, решила привести в порядок свою жизнь и мечтает вернуть детей. Она прошла лечение в реабилитационном центре, бросила пить.
САМАЯ КРАСИВАЯ В МИРЕ ДЕВОЧКА-МОДЕЛЬ НЕ МОЖЕТ УЛЕТЕТЬ НА КОНКУРС
Причина, почему 9-летняя Катя Турсукова из Новосибирска может не попасть на фестиваль талантов «Созвездие Эллады», - пандемия. Из-за коронавируса полеты в Грецию пока еще не разрешили, хотя авиакомпании уже начали продавать билеты. В итоге семье вернули деньги, а Катя с мамой попытаются улететь из Минска.
ИДЕТ ПОХОЛОДАНИЕ
Не спешите убирать теплые вещи: ближайшие два дня в Новосибирске будут прохладными, ночью столбик термометра покажет всего плюс 2 градуса. При этом синоптики обещают дожди и грозы.
ВИНОВНОГО В СТРЕЛЬБЕ НА МИКРОРЫНКЕ ПОКА НЕ НАШЛИ
ЧП на микрорынке на улице Ударной произошло 6 июня: неизвестный выстрелил в прохожего, пуля попала в бедро. Полиция ищет виновника случившегося.
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