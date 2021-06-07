Последние новости Новосибирска на 7 июня 2021 года: матери, оскандалившейся после фото с пособиями, могут вернуть детей, в прохожего выстрелили на рынке

Тамара Чусовская прошла лечение и бросилп пить после скандала с фото в пособиях. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.

МАТЕРИ, КУПАВШЕЙСЯ В ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ, МОГУТ ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ

Жительница Новосибирской области Тамара Чусовская, которую лишили родительских после фото в детских пособиях, похоже, решила привести в порядок свою жизнь и мечтает вернуть детей. Она прошла лечение в реабилитационном центре, бросила пить.

САМАЯ КРАСИВАЯ В МИРЕ ДЕВОЧКА-МОДЕЛЬ НЕ МОЖЕТ УЛЕТЕТЬ НА КОНКУРС

Причина, почему 9-летняя Катя Турсукова из Новосибирска может не попасть на фестиваль талантов «Созвездие Эллады», - пандемия. Из-за коронавируса полеты в Грецию пока еще не разрешили, хотя авиакомпании уже начали продавать билеты. В итоге семье вернули деньги, а Катя с мамой попытаются улететь из Минска.

ИДЕТ ПОХОЛОДАНИЕ

Не спешите убирать теплые вещи: ближайшие два дня в Новосибирске будут прохладными, ночью столбик термометра покажет всего плюс 2 градуса. При этом синоптики обещают дожди и грозы.

ВИНОВНОГО В СТРЕЛЬБЕ НА МИКРОРЫНКЕ ПОКА НЕ НАШЛИ

ЧП на микрорынке на улице Ударной произошло 6 июня: неизвестный выстрелил в прохожего, пуля попала в бедро. Полиция ищет виновника случившегося.

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