Мать пятерых детей, которую лишили прав после фото с пособиями и пьянок, вышла из реабилитационного центра

Многодетная мать звонила детям при каждой возможности и передавала подарки. Фото: предоставлено Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

Жительница Новосибирской области Тамара Чусовская, которую лишили родительских после фото в детских пособиях, мечтает вернуть пятерых дочерей через суд. Женщина три месяца лечилась от алкоголизма в реабилитационном центре, куда попала после передачи «Пусть говорят». Тамара постоянно звонила девочкам в детский дом, отправляла им пакеты еды и игрушек. И смогла доказать, что может измениться. История исправления женщины — в материале «КП-Новосибирск».

Смерть мужа привела к скандальному поведению и попойкам, выяснили психологи. Фото: предоставлено Тамарой ЧУСОВСКОЙ.

С ПЕРВОГО КАНАЛА — В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Тамара Чусовская вернулась к дочерям в Новосибирскую область спустя три месяца. Все это время женщина лечилась в Подмосковном реабилитационном центре, туда ее отправили сразу после эфира на «Пусть говорят». Психологи помогли Тамаре справиться с гибелью мужа и бросить пить по программе «12 шагов».

— Я попала в обычный психологический центр, не религиозный. Официального диагноза у меня не было, но были психологические проблемы после самоубийства мужа, с которыми я не справлялась. Каюсь, у меня был срыв — 15 декабря у нас была проверка опеки, а после я думала расслабиться, выпила и поехало. Решила за стопкой забыть о проблемах, а в итоге у меня изъяли самое дорогое, что было — детей. Никому не советую так делать, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Чусовская. — Все три месяца я была под наблюдением врачей, никто не заставлял нас заниматься принудительным трудом или молится, это был нормальный ребцентр. Тут можно было даже пользоваться телефоном.

Напомним, многодетная мать Тамара Чусовская из сибирской глубинки стала героиней соцсетей из-за смелых фотографий, где она купается в детских пособиях. В селе женщину не любили еще и потому что Тамара эскпериментировала с прическами и любила делать себе татуировки. Такие кардинальные изменения в ее внешности случились после трагедии: муж покончил с собой, оставив женщину одну с пятью дочками. Девочек мама очень любила, они были ухожены, ходили в школу, но саму Тамару периодически ловили на пьянстве.

В итоге опека после долгих судов забрала детей, а Тамара стала пытаться вернуть дочек. После ток-шоу в Москве женщину поместили в реабилитационный центр. Там вместе с ней лежала еще одна многодетная мать — из Москвы. Реабилитацию героине «Пусть говорят» оплатил «Первый канал», она вышла из центра с положительными характеристиками. И сразу поехала в Новосибирск — устроила праздник пятерым дочкам в центре для детей без попечения родителей «Виктория».

Тамара мечтает вернуть дочерей и переехать в Новосибирск. Фото: предоставлены Тамарой Чусовской

«ДВЕ НЕДЕЛИ ПЛАКАЛИ, ЗВАЛИ МАМУ»

Воспитатели центра «Виктория» вспоминают: сразу пять с виду благополучных девочек 5 до 15 лет — поступили к ним в центр в декабре 2020 года, а в феврале 2021 суд вынес решение о лишении родительских прав их мамы. Дети были очень напуганы, скучали по дому.

— Сперва девочки плакали, звали маму, но потом адаптировались. Старшие три сестры — за неделю пришли в себя, а младшие — за две недели. К нам разные дети поступают, но эти девчонки — хорошие, быстро влились в коллектив и стали участвовать везде активно, проявлять себя творчески. Хлеб под подушку не прятали — мама им передавала по два-три пакета игрушек и вкусняшек, звонила почти каждый день, даже из Москвы. Видно было, что она действительно будет бороться за детей. Не каждый родитель такой, — рассказала КП-Новосибирск психолог центра «Виктория» Татьяна Карнишина.

Тамара Чусовская теперь собирается восстановиться в родительских правах. Через несколько дней суд может ей вернуть пять дочерей:

— Мы подали апелляцию на решение Черепановского районного суда, я намерена вернуть себе дочек и переехать с ними в Новосибирск. Устроюсь на работу, по специальности и опыту я продавец, а также повар-кондитер. Мечтаю в будущем открыть свою кондитерскую, я и в селе хотела, но супруг погиб и уже было не до этих планов. Думаю, в большом городе мне легче жить будет, и за татуировку никто не осудит, как у нас на селе, — призналась Тамара Чусовская.

Вместо тусовок мать пятерых детей хочет открыть семейную кондитерскую. Фото: предоставлены Тамарой Чусовской

«НЕ ТЯНИТЕСЬ ЗА СТОПКОЙ»

Адвокат Тамары Галина Кобец уверена — у женщины есть неплохие шансы обжаловать решение суда. Заседание назначили на 10 июня, но динамика у Тамары положительная, говорит юрист. Она сразу прошла длительный курс лечения, заработала положительные характеристики. К тому же у многодетной матери есть полная поддержка со стороны руководства реабилитационного центра, где находятся дети. Там видят, что девочки скучают по маме.

— Вывод я сделала такой: горе — не горе, но если ты мать — никогда нельзя заглушать боль обиды выпивкой, не тянитесь за стопкой. Есть множество вещей, которые приносят радость. Не надо брать стопку, это не поможет, а только усугубит злость. Лучше вообще не пить и не употреблять даже по праздникам., — рассказала КП-Новосибирск Тамара Чусовская.

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