«Всего + 2 градуса»: с понедельника в Новосибирск придет похолодание

Новосибирск ждут дожди и грозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

В ближайшие дни погода, увы, не порадует сибиряков: синоптики обещают, что с понедельника в Новосибирск придет похолодание.

- 7 июня в регионе днем будет плюс 22 - плюс 27 градусов (в Новосибирске - до плюс 25 градусов), а ночью похолодает до плюс 4 - плюс 9 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 8 июня, погода испортится еще сильнее: метеорологи прогнозируют дожди и грозы.

- Днем столбик термометра покажет плюс 20 - плюс 25 градусов (в северных районах - плюс 14 - плюс 19 градусов), ночью похолодает до плюс 8 градусов ( при прояснениях - до плюс 2 - плюс 7 градусов), - продолжают в новосибирском гидрометцентре.

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