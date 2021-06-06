Полицейские ищут новосибирца, выстрелившего из ружья в прохожего на рынке

ЧП произошло на улице Ударной. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 6 июня, в Ленинском районе неизвестный выстрелил в прохожего на микрорынке в Ленинском районе Новосибирца: об этом сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

- В 17.25 на нарушитель выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска и ранил человека, находившегося рядом. После этого злоумышленник скрылся, пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Выстрел пришелся в бедро сибиряку: его доставили в больницу. А вот найти того, кто стрелял, полицейским пока и не удаолось.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.