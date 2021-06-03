Последние новости Новосибирска на 3 июня 2021 года: адвокат гаишника, который выстрелил в парня, рассказал про угрозы семье, 8-летняя девочка спасла троих детей на пожаре

Все важные события в одном материале. Фото: скринщот из видео/ГУ МЧС России по Новосибирской области

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашей подборке.

АДВОКАТ РАССКАЗАЛ ОБ УГРОЗАХ СЕМЬЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Адвокат рассказал об угрозах родным инспектора ДПС, который выстрелил в 19-летнего парня во время задержания:

- Вы же знаете, что происходило сразу после задержания около отдела полиции. Прямых угроз какой-то мести при мне, во всяком случае, не звучало. Но слово «молись!» в адрес своего подзащитного я слышал. Сейчас семья Гусева находится под госзащитой. Я надеюсь, что это будет не только на время следствия, но и в дальнейшем.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 8-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОТУШИЛА ПОЖАР

Пожар произошел в городе Тогучин в Новосибирской области. В двухэтажном доме в одной из квартир загорелась детская комната.

- Дети в возрасте от года до 8 лет дома были одни без родителей. Они баловались с огнем. Произошел пожар. Девочка вывела детей из задымленной квартиры на лестничную площадку и сама потушила огонь водой из-под крана, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ ПРИ ПОСАДКЕ ЗАДЕЛ КРЫЛОМ АВТОБУС

В новосибирском аэропорту «Толмачево» произошло ЧП. Там самолет Ил-62 коснулся крылом автобуса.

- Борт приземлился и при проруливании по новой разметке самолет задел плоскостью крыла перронный автобус, — сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.

Из людей никто не пострадал.

НОВОСИБИРСКИХ ВЫПУСКНИКОВ ОТПРАВИЛИ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА ЗАБОЛЕВШЕГО КОРОНАВИРУСОМ УЧЕНИКА

В новосибирской школе № 58 у одного из учеников 11-х классов подтвердился коронавирус. Из-за этого выпускников отправили на карантин.

— Решение в введении карантина приняли в Роспотребнадзоре. Не нужно никакой паники. Все эти дети просто сдадут экзамены позже — мы перенесем им сроки сдачи на дополнительные дни, на июль, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

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