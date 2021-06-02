«Сдадут экзамены позже»: новосибирских выпускников отправили на карантин из-за заболевшего коронавирусом ученика

Новосибирских выпускников отправили на карантин из-за заболевшего коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирской школе № 58 у одного из учеников 11-х классов подтвердился коронавирус. Диагноз выявили в самый ответственный момент — перед итоговыми экзаменами. Из-за этого выпускников отправили на карантин еще 28 мая. Соответственно, по этой причине сдвинулись сроки аттестации. Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Решение в введении карантина приняли в Роспотребнадзоре. Не нужно никакой паники. Все эти дети просто сдадут экзамены позже — мы перенесем им сроки сдачи на дополнительные дни, на июль. Все, что им нужно сдать после 14 июня, в основные сроки, они сдадут. Все, кто хорошо сдаст экзамены, получат аттестаты, поступят в вузы. Все будет в порядке, ситуация на контроле, — уточнил министр.

В самой школе также уверены, ситуация не критична. По последним данным, карантин в учебном заведении продлится до 5 июня. А уже с понедельника, 7 июня, дети начнут сдавать экзамены.

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